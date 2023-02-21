Железнова Праскева Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железнова Праскева Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Железнов Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Железнов Гавриил Яковлевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1858

Сын: Железнов Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Железнов Гавриил Яковлевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Железнов Гавриил Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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