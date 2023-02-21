Железнова Праскева Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Железнов Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Железнов Гавриил Яковлевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Железнов Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Железнов Гавриил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно