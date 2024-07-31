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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Маслов Федор
Отец ребёнка: Маслов Ларион
Рождение ребёнка
1798
Сын: Маслов Виктор Рекрут С 1830 Г.
Отец ребёнка: Маслов Ларион
Рождение ребёнка
1801
Сын: Маслов Дмитрий
Отец ребёнка: Маслов Ларион
Рождение ребёнка
1809
Сын: Маслов Евдоким
Отец ребёнка: Маслов Ларион