Зиадитдинова Назия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиадитдинова Назия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1924

Дата смерти

11.10.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1946

Дочь: Диляра

Отец ребёнка: Зиадитдинов Нурǝхмǝт

Малое Рыбушкино, Россия
Рождение ребёнка
Около 1948

Сын: Зиядетдинов Абдулбǝр

Отец ребёнка: Зиадитдинов Нурǝхмǝт

Малое Рыбушкино, Россия
Рождение ребёнка
17.07.1950

Сын: Зиадитдинов Мухарям

Отец ребёнка: Зиадитдинов Нурǝхмǝт

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиадитдинов Нурǝхмǝт

Смерть
11.10.1978
Похороны
Неизвестно
Кузьминское кладбище
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