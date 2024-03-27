Зиадитдинова Назия
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1924
Дата смерти11.10.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1946
Дочь: Диляра
Отец ребёнка: Зиадитдинов Нурǝхмǝт
Малое Рыбушкино, Россия
Рождение ребёнка
Около 1948
Сын: Зиядетдинов Абдулбǝр
Отец ребёнка: Зиадитдинов Нурǝхмǝт
Малое Рыбушкино, Россия
Рождение ребёнка
17.07.1950
Сын: Зиадитдинов Мухарям
Отец ребёнка: Зиадитдинов Нурǝхмǝт
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зиадитдинов Нурǝхмǝт
Смерть
11.10.1978
Похороны
Неизвестно
Кузьминское кладбище