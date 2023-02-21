Иванов Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиОколо 04.01.1946
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Бракосочетание
1917
Пенза, Пензенская область, Советский союз
Рождение ребёнка
1918
Сын: Иванов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Иванова Анастасия Ивановна
Пенза, Пензенская область, Советский союз
Рождение ребёнка
13.05.1920
Дочь: Зырянова Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Иванова Анастасия Ивановна
Пенза, Пензенская область, Советский союз
Работа или профессия
С 1930
Пенза
Правозаступник
Смерть
Около 04.01.1946
Свердловск, Свердловская область, Советский союз