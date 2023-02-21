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Иванов Алексей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Около 04.01.1946

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Иванов Григорий Алексеевич

Мать: Иванова Дарья Францевна

Бракосочетание
1917

Жена: Иванова Анастасия Ивановна

Пенза, Пензенская область, Советский союз
Рождение ребёнка
1918

Сын: Иванов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Иванова Анастасия Ивановна

Пенза, Пензенская область, Советский союз
Рождение ребёнка
13.05.1920

Дочь: Зырянова Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Иванова Анастасия Ивановна

Пенза, Пензенская область, Советский союз
Работа или профессия
С 1930
Пенза
Правозаступник
Смерть
Около 04.01.1946
Свердловск, Свердловская область, Советский союз
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