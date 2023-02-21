Смирнов Феофилакт (Филат) Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Феофилакт (Филат) Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

После 28.06.1901 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1860 по 1875

Дочь: Смирнова Варвара Феофилактовна (Филатова)

Мать ребёнка: Смирнова Параскева Гаврилова

Рождение ребёнка
1869

Сын: Смирнов Михаил Филатович

Мать ребёнка: Смирнова Параскева Гаврилова

г. Галич Костромская обл. (?)
Смерть
После 28.06.1901 ст.
Галич, город Галич, Костромская область
Смерть зафиксирована в метриках Царевоконстантиновской церкви ГАКО 56 - 15 - 61 лист 257об - 258. Похоронен на городском кладбище, надо уточнить, если Воскресенское, то оно уничтожено в соввремя, одна... Показать все
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