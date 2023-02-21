Смирнов Феофилакт (Филат) Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиПосле 28.06.1901 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1860 по 1875
Дочь: Смирнова Варвара Феофилактовна (Филатова)
Мать ребёнка: Смирнова Параскева Гаврилова
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Смирнова Параскева Гаврилова
г. Галич Костромская обл. (?)
Смерть
После 28.06.1901 ст.
Галич, город Галич, Костромская область
Смерть зафиксирована в метриках Царевоконстантиновской церкви ГАКО 56 - 15 - 61 лист 257об - 258. Похоронен на городском кладбище, надо уточнить, если Воскресенское, то оно уничтожено в соввремя, одна... Показать все