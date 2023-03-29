Маковеев Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1938
Рождение ребёнка
26.11.1957
Дочь: Князева Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Окунева Нина Павловна
Горьковская область, Таншаевский район, Хим. завод
Рождение ребёнка
27.11.1962
Сын: Окунев Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Окунева Нина Павловна
Рождение ребёнка
05.05.1967
Дочь: Синицина Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Окунева Нина Павловна
Смерть
Неизвестно