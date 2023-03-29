Маковеев Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маковеев Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1938

Отец: Маковеев Дмитрий Иванович

Мать: Маковеева Матрёна Ивановна/Николаевна

Рождение ребёнка
26.11.1957

Дочь: Князева Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Окунева Нина Павловна

Горьковская область, Таншаевский район, Хим. завод
Рождение ребёнка
27.11.1962

Сын: Окунев Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Окунева Нина Павловна

Рождение ребёнка
05.05.1967

Дочь: Синицина Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Окунева Нина Павловна

Смерть
Неизвестно
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