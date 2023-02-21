Кадочникова (Кожевникова) Агрофена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Кожевников Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Кадочников Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Устиния Васильевна
Отец ребёнка: Кадочников Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Кадочников Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Кадочников Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Кадочников Семен Васильевич
Отец ребёнка: Кадочников Василий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно