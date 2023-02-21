Кадочникова (Кожевникова) Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадочникова (Кожевникова) Агрофена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Кожевников Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Кадочников Василий Ефимович

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Устиния Васильевна

Отец ребёнка: Кадочников Василий Ефимович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Кадочников Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Кадочников Василий Ефимович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Кадочников Семен Васильевич

Отец ребёнка: Кадочников Василий Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадочников Василий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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