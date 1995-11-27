(Рывкина) Анна Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1935
Дата смерти27.11.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1935
Отец: Рывкин Абрам Янкелевич
Мать: Рывкина Софья
Рождение ребёнка
26.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Иван
Рига, Латвия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Иван
Место жительства
Неизвестно
Rīga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia
Смерть
27.11.1995
Rīga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia
Похороны
Неизвестно
Новое еврейское кладбище, Rīga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia