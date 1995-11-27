(Рывкина) Анна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рывкина) Анна Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1935

Дата смерти

27.11.1995

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1935

Отец: Рывкин Абрам Янкелевич

Мать: Рывкина Софья

Рождение ребёнка
26.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Иван

Рига, Латвия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Иван

Место жительства
Неизвестно
Rīga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia
Смерть
27.11.1995
Rīga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia
Похороны
Неизвестно
Новое еврейское кладбище, Rīga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia
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