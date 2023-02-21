Лютикова - Вейскерберг Инга Рудольфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1985
Сын: Лютиков Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Лютиков Дмитрий Анатольевич
Рождение ребёнка
1993
Дочь: Лютикова Мишель Анатольевна
Отец ребёнка: Лютиков Дмитрий Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно