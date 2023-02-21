Лютикова - Вейскерберг Инга Рудольфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лютикова - Вейскерберг Инга Рудольфовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1964

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1985

Сын: Лютиков Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Лютиков Дмитрий Анатольевич

Рождение ребёнка
1993

Дочь: Лютикова Мишель Анатольевна

Отец ребёнка: Лютиков Дмитрий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лютиков Дмитрий Анатольевич

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