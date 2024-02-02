Иванов Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1983

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1983

Отец: Иванов Алексей (Леонид) Гаврилович

Мать: Иванова Валентина Ивановна

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