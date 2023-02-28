Ахмадиев Залалетдин Ахмади улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхмадиев Залалетдин Ахмади улы

Ахмадиев Залалетдин Ахмади улы

avatar

Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Абдулмазидов Ахмади Абдулмазид улы

Мать: Бадигульжамал

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.03.1878

Жена: Сюлекеева Фархизямал Ахмадовна

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Фархижамал дочь Ахмад Салкай улы 22 и Жалалуддин Ахмад улы 27 вдовец. Никах, дата, представители и свидетели: 03.05.1856. ее представлял старший брат Сабит Ахмади улы его Фатхулла Файзулла улы свидете... Показать все
Рождение ребёнка
28.03.1879

Сын: Залалетдинов Набиулла Залалетдин улы

Мать ребёнка: Сюлекеева Фархизямал Ахмадовна

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.07.1881

Дочь: Залалетдинова Бибихадича Залалетдиновна

Мать ребёнка: Сюлекеева Фархизямал Ахмадовна

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1884

Дочь: Залалетдинова Хатима Залалетдиновна

Мать ребёнка: не указана

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.01.1897

Сын: Залалетдинов Галиулла Залалетдин улы

Мать ребёнка: Сюлекеева Фархизямал Ахмадовна

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close