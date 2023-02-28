Ахмадиев Залалетдин Ахмади улы
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Абдулмазидов Ахмади Абдулмазид улы
Мать: Бадигульжамал
Бракосочетание
17.03.1878
Фархижамал дочь Ахмад Салкай улы 22 и Жалалуддин Ахмад улы 27 вдовец. Никах, дата, представители и свидетели: 03.05.1856. ее представлял старший брат Сабит Ахмади улы его Фатхулла Файзулла улы свидете... Показать все
Рождение ребёнка
28.03.1879
Сын: Залалетдинов Набиулла Залалетдин улы
Мать ребёнка: Сюлекеева Фархизямал Ахмадовна
Рождение ребёнка
13.07.1881
Дочь: Залалетдинова Бибихадича Залалетдиновна
Мать ребёнка: Сюлекеева Фархизямал Ахмадовна
Рождение ребёнка
10.01.1884
Дочь: Залалетдинова Хатима Залалетдиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1897
Сын: Залалетдинов Галиулла Залалетдин улы
Мать ребёнка: Сюлекеева Фархизямал Ахмадовна
Смерть
Неизвестно