Арефьев Дмитрий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьев Дмитрий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1858

Дата смерти

31.05.1882

Пол

Мужской

Отец

Около 1813 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1853 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858

Отец: Арефьев Иван Андреев

Мать: не указана

умер 31.05.1882 в 24 года
Рождение ребёнка
30.03.1882

Сын: Арефьев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Арефьева Наталия Константиновна

https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/830290/
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арефьева Наталия Константиновна

Смерть
31.05.1882
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
От горячки
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