Арефьев Дмитрий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1858
Дата смерти31.05.1882
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858
Отец: Арефьев Иван Андреев
умер 31.05.1882 в 24 года
Рождение ребёнка
30.03.1882
Мать ребёнка: Арефьева Наталия Константиновна
https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/830290/
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.1882
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
От горячки