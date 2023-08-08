Мухаметзянов Раиль
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.11.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.11.2011
Дочь: Мухаметзянова Рамина Раилевна
Мать ребёнка: Мухаметзянова Руфина Салаватовна
Рождение ребёнка
23.08.2013
Дочь: Мухаметзянова Ралина Раилевна
Мать ребёнка: Мухаметзянова Руфина Салаватовна
Рождение ребёнка
31.08.2021
Дочь: Мухаметзянова Дина Раилевна
Мать ребёнка: Мухаметзянова Руфина Салаватовна
Бракосочетание
Неизвестно