Кирьянов Ефим Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
26.03.1908 ст.
Мать ребёнка: Кирьянова Евдокия Кузьминична
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смоленско-Богородицкая кладбищенская церковь Крестные: Оренбургские мещане - Владимир Андреевич Кирьянов и Александра Ивановна Зудова
Смерть
Неизвестно