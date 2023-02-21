Болотин Гурий (Гурьян) Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотин Гурий (Гурьян) Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1858 ст.

Дата смерти

После 1906

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1858 ст.

Отец: Болотин Дмитрий Гурович

Мать: Болотина Екатерина Семёновна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Болотин Иоанн Гурович

Мать ребёнка: Болотина Анисья Филипповна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1886

Жена: Болотина Анисья Филипповна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Болотин Захария Гурович

Мать ребёнка: Болотина Анисья Филипповна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Болотина Васса Гуровна

Мать ребёнка: Болотина Анисья Филипповна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Болотин Афанасий Гурович

Мать ребёнка: Болотина Анисья Филипповна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Болотина Параскева Гуровна

Мать ребёнка: Болотина Анисья Филипповна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1906
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