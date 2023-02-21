Болотин Гурий (Гурьян) Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1858 ст.
Дата смертиПосле 1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1858 ст.
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Болотина Анисья Филипповна
Бракосочетание
До 1886
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Болотина Анисья Филипповна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Болотина Васса Гуровна
Мать ребёнка: Болотина Анисья Филипповна
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Болотина Анисья Филипповна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Болотина Параскева Гуровна
Мать ребёнка: Болотина Анисья Филипповна
Смерть
После 1906