Турова Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турова Татьяна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.2022

Отец: не указан

Мать: Турова Галина Александровна

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