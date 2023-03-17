Бубочкина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Бубочкин Николай Федорович
Отец ребёнка: Бубочкин Феодор Васильевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Бубочкина Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Бубочкин Феодор Васильевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Бубочкин Василий Федорович
Отец ребёнка: Бубочкин Феодор Васильевич
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Бубочкина ВЕРА Федоровна
Отец ребёнка: Бубочкин Феодор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно