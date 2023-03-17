Бубочкина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубочкина Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Бубочкин Николай Федорович

Отец ребёнка: Бубочкин Феодор Васильевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Бубочкина Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Бубочкин Феодор Васильевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Бубочкин Василий Федорович

Отец ребёнка: Бубочкин Феодор Васильевич

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Бубочкина ВЕРА Федоровна

Отец ребёнка: Бубочкин Феодор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубочкин Феодор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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