Бунакова (Бунакова) Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Бунаков Федор
Отец ребёнка: Бунаков Егор
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Опросинья
Отец ребёнка: Бунаков Егор
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Бунаков Егор
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Бунаков Егор
Смерть
Неизвестно