Бунакова (Бунакова) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунакова (Бунакова) Федосья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Бунаков Федор

Отец ребёнка: Бунаков Егор

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Опросинья

Отец ребёнка: Бунаков Егор

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Бунаков Егор

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Бунаков Егор

Смерть
Неизвестно
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