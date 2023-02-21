Логинов Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.
Отец: Логинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Логинов Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Логинова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Нина Фёдоровна
Мать ребёнка: Логинова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Логинов Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Логинова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
28.08.1932
Мать ребёнка: Логинова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Логинова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Логинов Евгений Фёдорович
Мать ребёнка: Логинова Анисья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логинова Анисья Ивановна
Смерть
Неизвестно