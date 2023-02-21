Логинов Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогинов Фёдор Иванович

Логинов Фёдор Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.

Отец: Логинов Иван Иванович

Мать: Логинова Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Логинов Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Логинова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Нина Фёдоровна

Мать ребёнка: Логинова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Логинов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Логинова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
28.08.1932

Сын: Логинов Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Логинова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Логинова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Логинов Евгений Фёдорович

Мать ребёнка: Логинова Анисья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Анисья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close