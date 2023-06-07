Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Петр Васильев
Отец ребёнка: Василий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Фадей Васильев
Отец ребёнка: Василий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Авдей Васильев
Отец ребёнка: Василий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Агафья Васильева
Отец ребёнка: Василий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Марина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Макар Васильев
Отец ребёнка: Василий Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Федоров
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816