Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1786 г.р.

Дети

Около 1812 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1818 г.р.
Около 1824 г.р.
Около 1828 г.р.
Около 1831 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Петр Васильев

Отец ребёнка: Василий Федоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Фадей Васильев

Отец ребёнка: Василий Федоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Авдей Васильев

Отец ребёнка: Василий Федоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Агафья Васильева

Отец ребёнка: Василий Федоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Марина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Федоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Макар Васильев

Отец ребёнка: Василий Федоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Федоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1816
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