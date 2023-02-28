Шишев Андрей Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишев Андрей Тимофеев

Шишев Андрей Тимофеев

avatar

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

30.11.1832

Дата смерти

21.06.1833

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1811 г.р.

Мать

Вычислено 1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1832

Отец: Шишев Тимофей Петров

Мать: Шишева Александра Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
01.12.1832
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагож Села казенный крестьянин Яков Васильев Шишев и Казеннаго крестьянина Петра Васильева Шишева дочь девица Евдокия Петрова | Казанская церковь
Смерть
21.06.1833
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: оспою | оспою
Похороны
?.06.1833
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close