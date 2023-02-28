Шишев Андрей Тимофеев
Место рождения
Дата рождения30.11.1832
Дата смерти21.06.1833
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1832
Отец: Шишев Тимофей Петров
Крещение
01.12.1832
воспреемники: Онагож Села казенный крестьянин Яков Васильев Шишев и Казеннаго крестьянина Петра Васильева Шишева дочь девица Евдокия Петрова | Казанская церковь
Смерть
21.06.1833
Причина смерти: оспою | оспою
Похороны
?.06.1833
на отведенном кладбище при Казанской церкви