Коршунова (Соломахина) Зинаида Вениаминовна
Место рождения
Дата рождения28.09.1936
Дата смерти31.12.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1936
Рождение ребёнка
26.09.1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коршунов Валерий Александрович
Отец ребёнка: Коршунов Александр Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.2011