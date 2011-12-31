Коршунова (Соломахина) Зинаида Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоршунова (Соломахина) Зинаида Вениаминовна

Коршунова (Соломахина) Зинаида Вениаминовна

avatar

Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

28.09.1936

Дата смерти

31.12.2011

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1936

Отец: Соломахин Вениамин Алексеевич

Мать: Соломахина Ольга Андреевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коршунов Александр Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коршунов Александр Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коршунов Валерий Александрович

Отец ребёнка: Коршунов Александр Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коршунов Александр Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коршунов Александр Максимович

Смерть
31.12.2011
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close