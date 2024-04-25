Васильева (Домненко) Тамара Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Домненко) Тамара Денисовна

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Место рождения

Александровка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Домненко Денис Никитич

Мать: Домненко Прасковья Филаретовна

Александровка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Виталий Фёдорович

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Виталий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Виталий Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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