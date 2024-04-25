Васильева (Домненко) Тамара Денисовна
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Виталий Фёдорович
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Виталий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно