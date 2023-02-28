Зорин Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Сальникова Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Зорина Марфа Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Чуканова Ксения Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Зорина Аксинья Васильевна
Мать ребёнка: Зорина Марфа Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1861
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1865 ст.
Дочь: Зорина Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Зорина Марфа Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зорина Марфа Семёнова
Смерть
Неизвестно