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Зорин Василий Иванович

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Место рождения

Кожухово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кожухово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Сальникова Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Зорина Марфа Семёнова

Кожухово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Чуканова Ксения Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Зорина Аксинья Васильевна

Мать ребёнка: Зорина Марфа Семёнова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Зорин Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.06.1865 ст.

Дочь: Зорина Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Зорина Марфа Семёнова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорина Марфа Семёнова

Смерть
Неизвестно
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