Соснова (Кисленко) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.01.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соловицкий Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соловицкий Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дурнева (Соснова) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Соловицкий Иван Николаевич
Рождение ребёнка
14.03.1957
Отец ребёнка: Соловицкий Иван Николаевич
Смерть
16.01.?