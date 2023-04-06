Кособоков Фёдор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Кособоков Георгий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1869 по 1870
Сын: Кособоков Николай Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горохова Акилина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно