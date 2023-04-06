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Кособоков Фёдор

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Место рождения

Семёновское, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Семёновское, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Кособоков Георгий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С 1869 по 1870

Сын: Кособоков Николай Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Семёновское, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горохова Акилина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Семёновское, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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