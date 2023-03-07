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Иванова Екатерина Семеновна

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Место рождения

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Иванов Николай Павлович

Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Иванов Александр Павлович

Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Иванов Иван Павлович

Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Иванов Степан Павлович

Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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