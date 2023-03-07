Иванова Екатерина Семеновна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Иванов Александр Павлович
Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Иванов Иван Павлович
Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно