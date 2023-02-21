Корниенко Матрена Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко Матрена Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 31.01.1935

Дочь: Снесарева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Корниенко Иван Кириллович

Оха, Охинский, Сахалинская область
Смерть
Около 1938
Ступино, Ступино, Московская область
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