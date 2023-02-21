Корниенко Матрена Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 31.01.1935
Дочь: Снесарева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Корниенко Иван Кириллович
Оха, Охинский, Сахалинская область
Смерть
Около 1938
Ступино, Ступино, Московская область