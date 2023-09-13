Ковина Текуса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковина Текуса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Дмитриевна

Отец ребёнка: Ковин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Дмитриевна

Отец ребёнка: Ковин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Ковин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ковин Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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