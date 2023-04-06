Виноградова Вера Федоровна
Место рождения
Дата рождения09.11.1951
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1951
Отец: Виноградов Федор Фадеевич
Мать: Анна
Рождение ребёнка
08.05.1975
Сын: Ослин Вячеслав Леонидович
Отец ребёнка: Ослин Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
01.05.1978
Дочь: Ослина Надежда Леонидовна
Отец ребёнка: Ослин Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
01.05.1978
Дочь: Ослина Наталия Леонидовна
Отец ребёнка: Ослин Леонид Михайлович