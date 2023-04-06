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Виноградова Вера Федоровна

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Место рождения

Сархорн, Чебоксарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

09.11.1951

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1951

Отец: Виноградов Федор Фадеевич

Мать: Анна

Сархорн, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
08.05.1975

Сын: Ослин Вячеслав Леонидович

Отец ребёнка: Ослин Леонид Михайлович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.05.1978

Дочь: Ослина Надежда Леонидовна

Отец ребёнка: Ослин Леонид Михайлович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.05.1978

Дочь: Ослина Наталия Леонидовна

Отец ребёнка: Ослин Леонид Михайлович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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