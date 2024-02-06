Тревогина Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1941
Рождение ребёнка
23.11.1968
Отец ребёнка: Кабанов Сергей Никитич
Рождение ребёнка
05.10.1972
Дочь: Кабанова Инна Сергеевна
Отец ребёнка: Кабанов Сергей Никитич
Рождение ребёнка
29.11.1974
Отец ребёнка: Кабанов Сергей Никитич
Рождение ребёнка
29.02.1980
Сын: Кабанов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Кабанов Сергей Никитич