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Тревогина Валентина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1941

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1941

Отец: Тревогин Павел Николаевич

Мать: Петрова Василиса Петровна

Рождение ребёнка
23.11.1968

Сын: Кабанов Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Кабанов Сергей Никитич

Рождение ребёнка
05.10.1972

Дочь: Кабанова Инна Сергеевна

Отец ребёнка: Кабанов Сергей Никитич

Рождение ребёнка
29.11.1974

Сын: Кабанов Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Кабанов Сергей Никитич

Рождение ребёнка
29.02.1980

Сын: Кабанов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Кабанов Сергей Никитич

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