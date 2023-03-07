Соломахина (Каменскова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияПосле 01.01.1723
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1745
Дочь: Устинья Петровна
Отец ребёнка: Соломахин Петр Никитович
Рождение ребёнка
После 01.01.1748
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Соломахин Петр Никитович
Рождение ребёнка
После 01.01.1763
Сын: Яна Перфил Петрович
Отец ребёнка: Соломахин Петр Никитович
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область