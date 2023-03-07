Соломахина (Каменскова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахина (Каменскова) Мария Ивановна

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Место рождения

Лежайка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

После 01.01.1723

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Лежайка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
После 01.01.1745

Дочь: Устинья Петровна

Отец ребёнка: Соломахин Петр Никитович

Рождение ребёнка
После 01.01.1748

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Соломахин Петр Никитович

Рождение ребёнка
После 01.01.1763

Сын: Яна Перфил Петрович

Отец ребёнка: Соломахин Петр Никитович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
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