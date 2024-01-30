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(Ершова) Анна Федоровна

Место рождения

Ильинское, Солигаличский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Федор Иванов

Мать: Ольга Александрова

Ильинское, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
26.01.1901

Муж: Иван (Иоанн) Ефимович (Ефимиев)

Полутово, Солигаличский уезд, Костромская область
Запись в ЭЧЗ Костромского архива56-16-34-504об-505 Свидетли: д. Нестерова крестьянин Илия Ильин и д. Трофимова Владимир Федоров По невесте: д. Ильинского кретьянин Федорор Михайлов и д. Рогова крестья... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1902

Сын: Александр Иванович

Отец ребёнка: Иван (Иоанн) Ефимович (Ефимиев)

Полутово, Солигаличский уезд, Костромская область
Св-во о рождении выдано 02.02.1931г.
Рождение ребёнка
14.08.1905

Сын: Павел Иванович

Отец ребёнка: Иван (Иоанн) Ефимович (Ефимиев)

Полутово, Солигаличский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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