Уткина Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уткина Жанна
Отец ребёнка: Уткин Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уткин Виталий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уткина Галина
Отец ребёнка: Уткин Виталий