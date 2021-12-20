Силаева (Бурмистрова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силаева (Бурмистрова) Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1966

Дата смерти

20.12.2021

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

1931 г.р.

Муж

1966 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1996 г.р.

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1966

Отец: Бурмистров Иван

Мать: Бурмистрова Зоя Михайловна

Рождение ребёнка
20.01.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пранов Павел Валентинович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.12.1996

Сын: Силаев Антон Андреевич

Отец ребёнка: Силаев Андрей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силаев Андрей Владимирович

Смерть
20.12.2021
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