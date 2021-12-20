Силаева (Бурмистрова) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1966
Дата смерти20.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1966
Отец: Бурмистров Иван
Рождение ребёнка
20.01.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пранов Павел Валентинович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.12.1996
Отец ребёнка: Силаев Андрей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.2021