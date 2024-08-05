Трофимов Петр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимов Петр Матвеевич

Трофимов Петр Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Осокин Матвей Николаевич

Мать: Афанасья Семеновна

Бракосочетание
23.01.1884

Жена: Анна Петровна

Рождение ребёнка
11.07.1885

Дочь: (Трофимова) Апполинария Петровна

Мать ребёнка: Анна Петровна

Рождение ребёнка
15.02.1887

Дочь: (Трофимова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Анна Петровна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.02.1887

Сын: Трофимов Петр Петрович

Мать ребёнка: Анна Петровна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Трофимов Павел Петрович

Мать ребёнка: Анна Петровна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Трофимов Александр Петрович

Мать ребёнка: Анна Петровна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.