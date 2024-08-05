Трофимов Петр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Осокин Матвей Николаевич
Мать: Афанасья Семеновна
Бракосочетание
23.01.1884
Жена: Анна Петровна
Рождение ребёнка
11.07.1885
Дочь: (Трофимова) Апполинария Петровна
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
15.02.1887
Дочь: (Трофимова) Мария Петровна
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
15.02.1887
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Трофимов Александр Петрович
Мать ребёнка: Анна Петровна
Смерть
Неизвестно