Садыков Салих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыков Салих

Место рождения

д.Среднее Балтаево, Апастовский район РТ

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Шамсудинов Садык

Мать: Фахурбанат

д.Среднее Балтаево, Апастовский район РТ
Военная награда
Неизвестно
Садыков Салих Садыкович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1922 Татарская АССР, Апастовский р-н, с. Верхний-Балтай. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно
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