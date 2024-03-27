Садыков Салих
Место рожденияд.Среднее Балтаево, Апастовский район РТ
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Шамсудинов Садык
Мать: Фахурбанат
д.Среднее Балтаево, Апастовский район РТ
Военная награда
Неизвестно
Садыков Салих Садыкович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1922 Татарская АССР, Апастовский р-н, с. Верхний-Балтай. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно