Казаченко (Овчаренко) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаченко (Овчаренко) Ольга Ивановна

Место рождения

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

1959

Пол

Женский

Добавил:

ЮЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Овчаренко Иван Васильевич

Мать: Овчаренко Лидия Михайловна

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
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