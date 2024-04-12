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Казаченко (Овчаренко) Ольга Ивановна
Казаченко (Овчаренко) Ольга Ивановна
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Древо
Место рождения
Нальчик
, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Дата рождения
1959
Пол
Женский
Отец
Овчаренко Иван Васильевич
1932 г.р.
Мать
Овчаренко Лидия Михайловна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец:
Овчаренко Иван Васильевич
Мать:
Овчаренко Лидия Михайловна
Нальчик
, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
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