Чурилин Иван Дементьев (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Чурилина Акулина Филипова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Анна Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Чурилина Акулина Филипова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Марья Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Чурилина Акулина Филипова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Чурилин Арсений Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Чурилина Акулина Филипова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Чурилина Акулина Филипова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Чурилин Федор Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Чурилина Акулина Филипова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1830