Чурилин Иван Дементьев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилин Иван Дементьев (Ич)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Чурилин Дементий Степанов (Ич)

Мать: Аксинья Антипова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Чурилин Иван Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Акулина Филипова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Анна Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Чурилина Акулина Филипова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Марья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Чурилина Акулина Филипова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Чурилин Арсений Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Акулина Филипова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Чурилин Петр Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Акулина Филипова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Чурилин Федор Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Акулина Филипова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилина Акулина Филипова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1830
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