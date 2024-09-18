Трофимова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимова Анастасия

Трофимова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Константин Федорович

Отец ребёнка: Трофимов Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Трофимова) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Трофимов Федор Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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