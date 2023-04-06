Мелентьева (Гончарова) Татьяна Павловна
Место рожденияСССР
Дата рождения23.01.1924
Дата смерти30.01.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1924
Отец: ??? Павел
СССР
Рождение ребёнка
25.08.1945
Дочь: Анфиса Федоровна
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мелентьев Александр
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
30.01.1991