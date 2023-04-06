Мелентьева (Гончарова) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелентьева (Гончарова) Татьяна Павловна

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Место рождения

СССР

Дата рождения

23.01.1924

Дата смерти

30.01.1991

Пол

Женский

Отец

Мать

1898 г.р.

Муж

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Дети

1945 г.р.
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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1924

Отец: ??? Павел

Мать: Гончарова Прасковья Панкратьевна

СССР
Рождение ребёнка
25.08.1945

Дочь: Анфиса Федоровна

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелентьев Александр

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
30.01.1991
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