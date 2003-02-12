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Вегелин Александр Юрьевич
Вегелин Александр Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.02.2003
Пол
Мужской
Отец
Вегелин Юрий Викторович
1972 г.р.
Мать
Чернова Алёна Владимировна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.2003
Отец:
Вегелин Юрий Викторович
Мать:
Чернова Алёна Владимировна
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