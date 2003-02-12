Вегелин Александр Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вегелин Александр Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.2003

Пол

Мужской

Отец

1972 г.р.

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.2003

Отец: Вегелин Юрий Викторович

Мать: Чернова Алёна Владимировна

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