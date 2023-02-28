Мухаметрахимов Муса Султан бекъ Зауряд хорунжий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметрахимов Муса Султан бекъ Зауряд хорунжий

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Место рождения

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

1824 г.р.
1828 г.р.
1837 г.р.
Скрыто настройками приватности
1851 г.р.

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Кулушев Султанбеков Мухаметрахим Зауряд Сотник

Мать: скрыто настройками приватности

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Мусин Мухамет Сафий Азанчий

Мать ребёнка: не указана

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Мусин Мухаматьша

Мать ребёнка: не указана

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Мусин Мухамат Садык

Мать ребёнка: не указана

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Сын: Мусин Валиулла

Мать ребёнка: не указана

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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