Мухаметрахимов Муса Султан бекъ Зауряд хорунжий
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Кулушев Султанбеков Мухаметрахим Зауряд Сотник
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1824
Сын: Мусин Мухамет Сафий Азанчий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Мусин Мухаматьша
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Мусин Мухамат Садык
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Мусин Валиулла
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно