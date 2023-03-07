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Торхов Иван (мл.) Иванов

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Место рождения

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Торхов Иван (мл) Миронов

Мать: Торхова Авдотья (Оксенова)

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Настасья Иванова

Мать ребёнка: Торхова Домна Емельянова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Торхов Иван (Лука) Иванов

Мать ребёнка: Торхова Домна Емельянова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Неонила Иванова

Мать ребёнка: Торхова Домна Емельянова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торхова Евдокия Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торхова Домна Емельянова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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