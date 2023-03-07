Торхов Иван (мл.) Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Настасья Иванова
Мать ребёнка: Торхова Домна Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Торхов Иван (Лука) Иванов
Мать ребёнка: Торхова Домна Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Неонила Иванова
Мать ребёнка: Торхова Домна Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торхова Домна Емельянова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795