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Барндык (Карху) Айно Павловна

Место рождения

Высоцкое Чухонское, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

21.08.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Высоцкое Чухонское, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
18.10.1931

Муж: Барндык Александр Андреевич

Рождение ребёнка
08.12.1932

Сын: Барндык Вяйнё Александрович

Отец ребёнка: Барндык Александр Андреевич

Рождение ребёнка
29.11.1934

Сын: Барндык Суло Александрович

Отец ребёнка: Барндык Александр Андреевич

Смерть
Неизвестно

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