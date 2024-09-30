Барндык (Карху) Айно Павловна
Место рождения
Дата рождения21.08.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1931
Рождение ребёнка
08.12.1932
Сын: Барндык Вяйнё Александрович
Отец ребёнка: Барндык Александр Андреевич
Рождение ребёнка
29.11.1934
Сын: Барндык Суло Александрович
Отец ребёнка: Барндык Александр Андреевич
Смерть
Неизвестно