Синельникова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинельникова Анна Ивановна

Синельникова Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1874

Дочь: Пераскева Даниловна

Отец ребёнка: Синельников Данил Васильевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1877

Дочь: Ксения Даниловна

Отец ребёнка: Синельников Данил Васильевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1877

Дочь: Мария Даниловна

Отец ребёнка: Синельников Данил Васильевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синельников Илларион Данилович

Отец ребёнка: Синельников Данил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синельников Данил Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close