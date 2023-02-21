Синельникова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1874
Дочь: Пераскева Даниловна
Отец ребёнка: Синельников Данил Васильевич
Рождение ребёнка
20.01.1877
Дочь: Ксения Даниловна
Отец ребёнка: Синельников Данил Васильевич
Рождение ребёнка
20.01.1877
Дочь: Мария Даниловна
Отец ребёнка: Синельников Данил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синельников Илларион Данилович
Отец ребёнка: Синельников Данил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно