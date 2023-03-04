Никитин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Алексей Иванович

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Место рождения

Тамбовская губерния

Дата рождения

1860

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Никитина Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Агрипина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Степановна

Смерть
1935
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
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