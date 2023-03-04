Никитин Алексей Иванович
Место рожденияТамбовская губерния
Дата рождения1860
Дата смерти1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Никитина Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Агрипина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Степановна
Смерть
1935
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край