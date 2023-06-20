Винокур Александр Алексанрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокур Александр Алексанрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1979

Дочь: Винокур Марина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.08.1983

Сын: Винокур Вячеслав Александрович

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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