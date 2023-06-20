Винокур Александр Алексанрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.06.1979
Дочь: Винокур Марина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.08.1983
Сын: Винокур Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности