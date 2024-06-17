Ухановаа Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.?
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уханова Агата Александровна
Отец ребёнка: Уханов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уханов Наум Александрович
Отец ребёнка: Уханов Александр
Рождение ребёнка
15.08.?
Дочь: Уханова Полина Александровна
Отец ребёнка: Уханов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уханов Александр
Рождение ребёнка
01.01.2002
Сын: Уханов Саввелий Александрович
Отец ребёнка: Уханов Александр
Рождение ребёнка
25.08.2005
Сын: Уханов Захар Александрович
Отец ребёнка: Уханов Александр