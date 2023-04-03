Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1866

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Наумов Макар

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.06.1871

Сын: Наумов Пётр

Отец ребёнка: Наумов Макар

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
20.03.1874

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Наумов Макар

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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