Васса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1866
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Наумов Макар
Рождение ребёнка
12.06.1871
Сын: Наумов Пётр
Отец ребёнка: Наумов Макар
Рождение ребёнка
20.03.1874
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Наумов Макар
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно